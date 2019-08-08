Сеул, , 15:17 — REGNUM

Институт мировых ресурсов (WRI) опубликовал атлас водного риска, в котором оцениваются недостаток воды, риски засухи и паводков в 164 странах мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, КНДР заняла 69-е место в рейтинге WRI в группе стран со средним и низким риском засухи.

Атлас водного риска — представляет собой документ, в котором рассчитано отношение фактического потребления воды в год к поверхностным и подземным водам. Чем выше показатель, тем серьезнее дефицит воды в стране.

По риску засухи КНДР заняла 27-е место. Как отметили специалисты, больше всего засухе уязвимы Пхеньян и провинция Хванхэ-Намдо.

По риску наводнения Северная Корея заняла 23-е место. Как было отмечено, больше всего наводнениям подвержены провинции Янгандо и Чагандо.

Известно, что ситуация в Южной Корее немного хуже, чем в КНДР. В рейтинге WRI Южная Корея занимает 53-е место.