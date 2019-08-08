Чебоксары, , 14:59 — REGNUM

В Чувашии вынесено решение по делу о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц общества «Шуба», признанного банкротом. Арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск частично, определив взыскать более 170 млн рублей с одного лица, а не трёх, как предложил конкурсный управляющий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ суда.

Согласно документу, заявление в Арбитражный суд Чуваши подал конкурсный управляющий, требуя привлечь к субсидиарной ответственности трёх человек и взыскать по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Шуба» в солидарном порядке 170 840 699 рублей 40 копеек. Суд вынес определение 5 августа, удовлетворив иск частично.

«Привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать с Шубы Михаила Викторовича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Шуба» 170 840 699 руб. 40 коп.», — говорится в документе.

В удовлетворении требований к двум другим лицам отказано. Это решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Шуба» зарегистрировано в апреле 2004 года в Чебоксарах, уставный капитал составляет 260 000 рублей. Учредителями выступили три человека: Михаил Шуба (доля 98,12%), Игорь Рыбкин (1,25%) и Сергей Стадников (0,63%). Основной вид деятельности — торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, в числе дополнительных указаны ещё 17 видов деятельности.

Отметим, компания «Шуба» была признана банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в мае 2016 года.