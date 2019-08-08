Ашхабад, , 14:59 — REGNUM

Одной из главных проблем населения Туркмении по-прежнему остается высокий уровень безработицы. Наиболее сильно из-за этого страдают местные женщины, пишет «Хроника Туркменистана».

Многие туркменистанцы пытаются выехать на заработки в Турцию, но сделать это становится всё труднее, поскольку всё больше граждан оказывается в «чёрном списке» туркменской миграционной службы.

Чаще всего за рубеж не выпускают молодых женщин, поскольку власти считают, что они будут заниматься там проституцией. В поисках работы они также устремляются в столицу Туркмении, где могут попытаться трудоустроиться в качестве домашней прислуги, продавцами на рынках или официантками в кафе и ресторанах.

Но и здесь возникает практически непреодолимая для них преграда — для легального устройства на работу и проживания в Ашхабаде необходима столичная прописка, получить которую жителям регионов крайне сложно.

В итоге многие туркменские женщины вынуждены в поисках работы ехать в сельскую местность, где их могут нанять для работы на полях и в огородах за мизерную плату — 10 манатов (180 рублей) в день, кров и еду.