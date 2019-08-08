Орск, Оренбургская область, , 14:54 — REGNUM

Объём выпуска светлых нефтепродуктов на «Орскнефтеоргсинтезе» в первом полугодии 2019 года составил 1,7 млн тонн, что 26,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба предприятия.

«С января по июнь 2019 года было произведено порядка 238 тысяч тонн автобензинов, из них 190 тысяч тонн — марки АИ-92, около 13 тысяч тонн — марки АИ-95», — говорится в сообщении.

Также в отчетном периоде Орский НПЗ выпустил около 1,1 млн тонн дизельного топлива (+23% к уровню прошлого года). Объем выработанного битума составил 120 тысяч тонн (+75%). Реактивного топлива за первое полугодие произведено 86 тысяч тонн.

По итогам полугодия глубина переработки нефти превысила показатель в 84%, для сравнения, по итогам первого полугодия 2018 эта цифра составляла 81%. Всего в январе-июне предприятие переработало свыше 2,3 млн тонн нефтяного сырья.

Добавим, в 2018 году «Орскнефтеоргсинтез» увеличил объём выпуска светлых нефтепродуктов до 4,6 млн тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Орский НПЗ в 2018 году увеличил выпуск светлых нефтепродуктов на 3,6%