Москва, , 14:44 — REGNUM

Одна из «звёздочек» Волгоградской области — это фармацевтический кластер. Об этом заявил губернатор области Андрей Бочаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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Бочаров напомнил, что ранее были поставлены задачи по развитию и созданию онкоцентра, а также по реализации вопросов, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи на всей территории Волгоградской области.

«В настоящее время в фармацевтическом кластере проводятся пусконаладочные работы. В ближайшее время кластер будет запущен в полном объёме», — заверил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область отправила в зерновой фонд РФ более 4 млн тонн зерна. Как сообщил 8 августа президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво.

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