Краснодар, , 14:42 — REGNUM

Страховые выплаты будут выплачены пострадавшим в ДТП с участием автобуса, которое произошло 7 августа под Новороссийском Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании ВСК.

Для получения страховых выплат, сообщили в компании, пострадавшим необходимо написать заявление, а также предоставить пакет документов — паспорт, документ от перевозчика, документы из медицинского учреждения, в которых содержится информация о диагнозе и периоде нетрудоспособности. Определять сумму выплат будут в зависимости от характера травм.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 августа на трассе «Новороссийск — Керчь» столкнулись автобус Hyundai и внедорожник Volkswagen Touareg. Погибли три пассажира автомобиля, 44 человека — водители и пассажиры автобуса и внедорожника — попали в больницу. СКР возбудил уголовное дело.