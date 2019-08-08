Обнинск, Калужская область, , 14:37 — REGNUM

Обнинское ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина получило аккредитацию для своей научно-исследовательской лаборатории в качестве центра испытаний полимерных композиционных материалов и изделий из них для гражданской авиации. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора предприятия Андрея Силкина, наличие собственной аккредитованной лаборатории позволит повысить эффективность решение задач при выпуске изделий для отечественного пассажирского авиалайнера МС-21.

«Также наличие исследовательского центра полимерных композиционных материалов даст нам преимущества и в реализации других проектов, в частности, позволит сокращать сроки проведения научно-исследовательских работ, что в итоге, скажется на себестоимости продукции», — пояснил Силкин.

Отмечается, что необходимые разрешения выданы Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета. Лаборатория оснащена необходимым оборудованием, что позволяет выполнять разработку уникальных методик и средств определения характеристик полимерных композиционных материалов и неразрушающего контроля готовых изделий.

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