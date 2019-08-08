Милан, Италия, , 14:20 — REGNUM

Фермеры северных регионов Италии терпят огромные убытки из-за непогоды, сообщает Affari Italiani в четверг, 8 августа, со ссылкой на заявления профильных сельскохозяйственных ассоциаций.

Речь идет прежде всего о провинции Ломбардия, где сборы урожая по целому ряду культур, прежде всего кукурузы, оказались под угрозой из-за проливных дождей и сильного ветра.

Ущерб нанесен многим тысячам гектаров, его величина оценивается в миллионах евро, отметили фермеры.