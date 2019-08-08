Тамбов, , 14:09 — REGNUM

Объём экспортных поставок тамбовского предприятия «Пигмент» с начала 2019 года увеличился на 11% и составил 1,18 млрд рублей. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что основной рост произошёл в сегменте фенолоформальдегидных смол (на 35%), лаков (+25%), акриловых дисперсий (+20%). При этом выпуск добавок в бетоны вырос более чем в два раза, сульфаминовой кислоты — в два раза.

«Наше предприятие всегда носило статус экспортно ориентированного производства, поэтому ключевые задачи сосредоточены на обеспечении роста поставок на зарубежные рынки», — отметил генеральный директор ПАО «Пигмент» Андрей Утробин.

Он добавил, что достижению результатов способствует участие компании в реализации профильных нацпроектов, а также благоприятная конъюнктура.

ПАО «Пигмент» — химическое предприятие, производит продукцию, представленную на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья.