Москва, , 14:06 — REGNUM

Половина (45−50%) летних туров по России продана на курорты Краснодарского края. На втором месте (15−20%) находится Крым, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Популярными курортами в Краснодарском крае у туристов являются: регион Большого Сочи, Анапа и Геленджик.

Самая многочисленная категория туристов в Краснодарском крае — семьи. По данным туроператоров, до 30% отдыхающих в Сочи — это дети.

Средний чек за недельный тур в Краснодарский край в этом сезоне составляет 16,2 тыс. рублей за человека. Стоимость турпакета на курорты края не превышает показатели ежегодной инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, Число туристов, отдохнувших на курортах Краснодарского края с начала 2019 года, превысило 7 миллионов человек.

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