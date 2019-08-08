Мтвапа , , 14:06 — REGNUM

Строительство завода по производству кокосового пива в городе Мтвапа области Килифи на востоке Кении начнется в 2019 году, передает BBC Swahili со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства и рыбной ловли Люсианы Санзуа.

«Для производства мы уже привезли специальные улучшенные семена из Индии, сейчас они находятся в Центре обучения сельскому хозяйству в Мтвапе», — заявила она.

«Кокосовая пальма, произрастающая у нас сейчас, дает около 150 плодов, а пальмы из привезенных нами семян будут давать 500 плодов за сезон. Перед их посадкой мы проведем исследование, так как семена не местные. Мы проверим их на наличие заболеваний, насекомых», — добавила она.

Санзуа заявила, что строительство предприятия, которое оценивается в 600 000 долларов США, будет осуществлено при поддержке Всемирного банка и местного крестьянского объединения.