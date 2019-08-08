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Волгоградская область уже третий год подряд уверенно вырабатывает один миллион тонн овощной продукции, об этом доложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным 8 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым Kremlin.ru

«Нам удалось полностью стабилизировать на сегодняшний день овощную группу, в том числе и бахчевую группу, и мы уже третий год подряд уверенно один миллион тонн вырабатываем. Исходя из этого, мы сегодня на 70 процентов обеспечиваем промышленный сбор, а раньше это было наоборот», — отметил Бочаров.

Губернатор отметил, что увеличению объёмов способствовала поддержка президентом предложения региона по расширению государственной помощи в вопросах мелиорации, переработке и хранении.

«Должен сказать, что именно то решение по мелиорации нам позволило на первом этапе стабилизировать всю ситуацию, а затем уже серьезно увеличить площадь. Кроме всего, имеется хорошая перспектива для развития. Если дальше смотреть вопрос мелиорации — практически в 1,5 раза нам удалось увеличить объём мелиоративных земель на сегодняшний день. Это на самом деле для нашей территории очень важно, без неё уже сегодня рассматривать невозможно развитие», — сказал Андрей Бочаров.