Таллин, , 13:59 — REGNUM

В годовом сравнении поступление акциза в госбюджет Эстонии увеличился на 40% после вступления в силу в начале июля решения о снижении акциза на алкоголь. Об этом, ссылаясь на данные налогово-таможенного департамента Эстонии, написал министр финансов Мартин Хельме на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр рассказал, что несмотря на то, что данные не до конца точные и лишь предварительные, уже сейчас поступление от акциза по крепкому алкоголю увеличились на 170%.

По словам Хельме, в первом полугодии 2019 года сумма налогов с оборота составила на 32 млн евро меньше, чем было заложено в бюджете. В июле же уже было заметно очевидное превышение поступлений в бюджет по сравнению с первой половиной года. Министр также считает, что августе данная тенденция продолжится.

«За пару-тройку месяцев станет ясно, принесут ли наши изменения в налоговой сфере больше доходов, чем ожидалось при старых ставках. Июльские цифры позволяют на это надеяться», — написал Хельме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 2011 года эстонские власти ежегодно повышали акциз на алкогольную продукцию, тем самым началась развиваться приграничная торговля алкоголем и госбюджет понес большие потери.

Новое эстонское правительство весной 2019 года приняло решение снизить ставку акциза на 25%, чтобы ограничить приграничную торговлю алкоголем с Латвией и вернуть потерянные деньги в казну.