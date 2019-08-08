Чебоксары, , 13:56 — REGNUM

В Марпосаде планируют построить очистные сооружения стоимостью более 28,1 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация города Марпосада. Согласно документу, на северной стороне жилой застройки по улице Придорожная планируется построить сети водоотведения и очистных сооружений. При этом сроки даются сжатые — до 1 декабря 2019 года.

Согласно техническому заданию, предусмотрено строительство хозяйственно-бытовой безнапорной канализации, станции биологической очистки сточных вод, напорной канализации, организация водоснабжения очистных сооружений. В состав работ также входит обеспечение электроснабжения, благоустройство и озеленение

На строительство очистных сооружений предусмотрено 28 121 310 рублей. Из них 26 782 200 рублей составят средства республиканского бюджета, остальные 1 339 110 рублей выделяются из бюджета города.

Напомним, в Чувашии на 1 января 2019 года насчитывалось 1 223 395 жителей. В том числе в Марпосадском районе проживали 21 562 человека, из них в городе Марпосаде — 8550 жителей.