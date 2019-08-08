Курган, , 13:57 — REGNUM

В Курганской области отмечается существенное повышение стоимости хлеба по сравнению с декабрём 2018 года. На ржаной хлеб цена повысилась за первые шесть месяцев 2019 года на 7,9%, на пшеничный — на 7,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Свердловскстата.

Цена на хлеб росла планомерно. В декабре 2018 года килограмм ржаного хлеба в Зауралье в среднем стоил 41, 8 рублей, в январе 2019 года — уже 43,52 рубля, в марте — 45,68, в июне — 46,25 рублей. Пшеничный хлеб в декабре 2018 года в среднем стоил 37,4 рублей за килограмм, в январе 2019 года — 37,83 рубля, в марте — 40 рублей, в июне — 40,2 рубля.

Отметим существенной ценовой разрыв между ржаным и пшеничным хлебом — 6 рублей. Причём цены на продукт первой необходимости повысились в сельскохозяйственном регионе. Как отмечали эксперты, повышение стоимости хлебо-булочных изделий обусловлено в первую очередь ростом тарифов ЖКХ и повышением цен на горюче-смазочные материалы.