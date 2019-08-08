Севастополь, 8 августа 2019, 13:50 — REGNUM
Стоимость обеда в столовых и кафе Севастополя по сравнению с 2018 годом снизилась, в ресторанах — выросла. Об этом 8 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Крымстата.
По словам специалистов, обед в столовой подешевел в текущем году на 20,03 руб., а кофе на 21,84 руб. Ужин в ресторане подорожал на 310,78 руб., обед там же на 89,98 руб., гамбургеры в этом году продают дороже на 11,34 руб.
Как сообщало ИА REGNUM, белый хлеб и батон на полуострове стоит в среднем от 20 до 35 рублей. Хлеб из ржаной муки в РК стоит около 40 рублей, в Севастополе — 50 рублей.
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