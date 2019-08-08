Севастополь, , 13:50 — REGNUM

Стоимость обеда в столовых и кафе Севастополя по сравнению с 2018 годом снизилась, в ресторанах — выросла. Об этом 8 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Крымстата.

Столовая (cc) Yahontov

«Обед в столовой, кафе, закусочной на одного человека в среднем стоит 216,59 рублей. Ужин в ресторане, на одного человека, — 1887,84 рублей», — отметили в Крымстате.

По словам специалистов, обед в столовой подешевел в текущем году на 20,03 руб., а кофе на 21,84 руб. Ужин в ресторане подорожал на 310,78 руб., обед там же на 89,98 руб., гамбургеры в этом году продают дороже на 11,34 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, белый хлеб и батон на полуострове стоит в среднем от 20 до 35 рублей. Хлеб из ржаной муки в РК стоит около 40 рублей, в Севастополе — 50 рублей.

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