Джакарта, , 13:49 — REGNUM

Золотовалютные резервы Индонезии на конец июля 2019 года составили 125,9 млрд долларов США, сообщили в Банке Индонезии.

«На увеличение валютных резервов в основном повлияли валютные поступления от нефти и газа», — заявил представитель Банка Индонезии Онни Виджанарко в Джакарте.

Банк Индонезии оценивает, что золотовалютные резервы способны поддерживать устойчивость внешнего сектора, а также макроэкономическую и финансовую стабильность системы.

Напомним, на конец июня 2019 года золотовалютные резервы Индонезии составили 123,8 млрд долларов США.