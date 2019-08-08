Киншаса, , 13:50 — REGNUM

Горнодобывающая компания Glencore планирует остановить производство на крупнейшем в мире кобальтовом руднике в то время, когда цена на металл, используемый в аккумуляторах электромобилей, значительно упала из-за увеличения объемов поставок, передает ВВС Africa.

В заявлении представителей швейцарской компании говорится, что рудник Мутанда на юге Демократической Республики Конго (ДР Конго) больше не является экономически выгодным в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что на решение Glencore также повлиял новый закон о добыче полезных ископаемых в ДР Конго, который предусматривает значительное увеличение налогов.

В 2019 году мировые цены на кобальт упали на 40% из-за роста поставок из ДР Конго.