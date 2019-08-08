Москва, , 13:41 — REGNUM

Волгоградская область отправила в зерновой фонд РФ более 4 млн тонн зерна. Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.

Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым Kremlin.ru

«Волгоградская область в полном объёме выполнила Вашу задачу по обеспечению продовольственной безопасности. И на сегодня уже более четырёх миллионов тонн зерна направлено непосредственно в закрома нашей Родины», — рассказал Андрей Бочаров.

По данным областных властей, в регионе действуют 60 элеваторов и хлебоприёмных предприятий. На собственные нужды области необходимо 1,5 млн тонн.