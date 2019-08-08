Вильнюс, , 13:33 — REGNUM

Одна из самых крупных литовских торговых сетей IKI в этом августе полностью исключает из своего ассортимента пластиковую одноразовую посуду и соломки для напитков, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 августа. Об этом официально заявила администрация IKI.

Сеть контролирует в Литве 229 магазинов. Крупнейшая сеть супермаркетов в Прибалтике Maxima объявила об аналогичном решении ранее. Также планируется отказ и от пластиковых пакетов, хотя ещё несколько лет назад был введён стандарт экологических пакетов, которые саморазлагаются за короткий срок.

В Литве действуют ещё две крупные торговые сети — Rimi и Lidl. Эти четыре торговые сети вместе практически полностью занимают весь рынок торговли в Литве.