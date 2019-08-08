Нейпьидо, , 13:27 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Korea Land and Housing Corporation (LH), работающей в сфере земли и жилищного строительства, подписали соглашение о создании совместного предприятия с представителями министерства жилищного строительства и городского развития Мьянмы (DUHD) и компании SEA-A. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, подписание документа состоялось 7 августа в городе Нейпьидо. Известно, что представители двух стран намерены создать совместный промышленный комплекс в 10 км к северу от города Янгон.

Общая площадь промышленного комплекса составит 2,24 млн кв. м.

В соответствии с данным соглашением, министерство жилищного строительства и городского строительства Мьянмы предоставит землю, создаст инфраструктуру за пределами комплекса, а Korea Land and Housing Corporation займется управлением совместным предприятием.

По предварительным данным, привлечение инвестиций и строительство комплекса начнутся в 2020 году.