Орел, , 13:21 — REGNUM

Кредит в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга возьмет Орловская область, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 8 августа. Всего планируется привлечь 4,6 млрд кредитных средств, размер госдолга, подчеркивают областные власти, не вырастет.

«В целях экономии расходов на обслуживание государственного долга Орловской области подписано постановление регионального правительства о привлечение кредитных ресурсов в кредитных организациях в размере 4608,5 млн рублей под процентную ставку не более 8,25 процентов годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокой процентной ставкой», — говорится в сообщении облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2019 года государственный долг Орловской области составил 17 млрд 928,5 млн рублей. По сравнению с данными на 1 июня госдолг региона никак не изменился, а по сравнению с показателями на 1 января немного сократился — тогда он составлял 18 млрд 135 млн рублей. На 1 января 2018 года регион задолжал 18,34 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловским властям удалось снизить госдолг — минимально