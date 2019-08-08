Ижевск, , 13:11 — REGNUM

В некоторых районах Удмуртии, включая город Глазов, не могут начаться работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, поскольку торги не могут завершиться из-за отказа подрядчиков от участия. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском фонде капремонта.

Капитальный ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В фонде отметили, что согласно законодательству, в торгах могут принимать участие только организации, которые входят в реестр квалифицированных подрядчиков, а выбирать исполнителей работ можно только по итогам конкурса. Однако «подрядчики не везде заявляются на торги».

В частности, в Глазове были объявлены аукционы на 22 лота, на 11 ни одной заявки от подрядчиков не поступило. Из 12 торгов, объявленных в июле, состоялись только 6.

По информации фонда, такая ситуация наблюдается не только с капитальным ремонтом домов, но и с ремонтом зданий социальной сферы в регионе.

«Объемы возрастают, а количество квалифицированных подрядных организаций остается прежним. Строительный рынок не был настроен на такой объем работ», — заключили в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Удмуртии отремонтировано 266 домов. Ремонт систем энергоснабжения произведен в 94 домах, водоснабжения — в 55 многоквартирных домах, теплоснабжения — в 57 домах, водоотведения — в 19 домах. В 6 домах произвели замену 20 лифтов, в 30 — отремонтировали фасад, в 22 — фундамент, ремонт кровли выполнен на 174 домах. Сумма средств, потраченная на перечисленные виды работ, не указывается.