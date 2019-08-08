Абу-Даби, , 12:47 — REGNUM

Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты не достигли согласия относительно переговоров по авиасообщению, прошедших в Абу-Даби с 7 по 8 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

По их словам, в рамках двусторонней встречи представители двух стран обменялись мнениями о текущем состоянии рынка авиации, а также обсудили увеличение числа авиарейсов между странами.

Тем не менее, представители министерства отметили, что взаимного согласия странам так и не удалось достичь, так как представители ОАЭ просили как минимум вдвое увеличить число рейсов по маршруту Инчхон — Дубаи и Инчхон — Абу-Даби.

В настоящее время авиакомпания Emirates Airlines осуществляет рейс по маршруту Инчхон — Дубай (семь раз в неделю), а компания Etihad Airways осуществляет рейс по маршруту Инчхон — Абу-Даби (семь раз в неделю).

Среди южнокорейских авиалиний только Korean Air осуществляет перелеты из Инчхона в Дубай.

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