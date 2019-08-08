Москва, , 12:42 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года в России продали 6129 новых автобусов (без учета лёгких развозных коммерческих автомобилей), что на 2,6% меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Об этом 8 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по продажам на рынке новых автобусов в РФ занимает ПАЗ. На его долю приходится около 60% от общего объёма данного рынка. Всего за полгода было реализовано 3646 автобусов компании ПАЗ, что на 12,7% больше, чем в январе — июне 2018 года.

Вторую строчку занимают автобусы компании ЛИАЗ. На их долю приходится 40% российского рынка автобусов. За первое полугодие их приобрели 679 покупателей. Тройку лидеров замыкает ещё один отечественный автопроизводитель — НЕФАЗ с показателем 488 единиц реализованной транспортной техники (+25,8%).

Что касается импортных моделей автобусов, то среди них лучший результат продаж по итогам шести месяцев у китайского Yutong. Его с января по июнь 2019 года было продано 230 единиц (-26,3%).

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в РФ самое большое количество новых автобусов было продано в Москве — 5100 штук.

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