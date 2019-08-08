Москва, , 12:30 — REGNUM

В России цены на хлеб подорожали из-за роста стоимости сырья — пшеницы и муки, сообщает 8 августа РБК со ссылкой на экспертов.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в марте 2019 года Российская гильдия пекарей и кондитеров предупреждала, что по итогам года цены на хлеб 1-го и 2-го сортов могут подняться на 5−6%.

По данным Росстата, за первые семь месяцев текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вместе с тем хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал более всего — в июне цена составляла 50,54 рубля за кг, что на 9,6% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Росстат: цены на хлеб достигли 10-летнего максимума

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Якутстата за июль, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в разных районах республики варьируется от 62 до 132 рублей за кг. В Приморье отдельные сорта хлеба с начала года значительно подорожали, преодолев психологическую планку в 50 рублей.

В свою очередь, в Госдуме отметили, что рост цен на хлеб исторически приводит к политическим последствиям.

Читайте подробнее: В Госдуме предупредили о политических потрясениях из-за роста цен на хлеб