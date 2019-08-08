Москва, 8 августа 2019, 12:28 — REGNUM
Ничего принципиально нового в предложении Общероссийского народного фронта (ОНФ) — разрешить штатным сотрудникам работать иногда удалённо — нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова, к. э. н. Фарида Мирзабалаева.
В Трудовом кодексе РФ четко расписаны вопросы регулирования дистанционной занятости (Статья 312.1, Статья 312.2, Статья 312.3). В современной экономике ряд специалистов давно работают по гибким графикам — программисты, дизайнеры, бухгалтеры, журналисты и т. д. Гибкие графики работы активнее используют квалифицированные работники, имеющие опыт и навыки для самостоятельной работы.
Письменные соглашения о временной удаленной работе могут, с одной стороны, упорядочить временную занятость, с другой, затруднить возможность получения данного соглашения и внесения дополнительных ограничений для работников.
Однако, по её мнению, может снизиться уровень социальной защищенности работника в связи с затруднением объединения работников в профсоюзы, усложнится развитие корпоративной культуры, высок риск уменьшения производительности труда и т. д.
Как сообщало ИА REGNUM, в ОНФ предложили разрешить штатным сотрудникам работать удалённо, предложив ввести в гл. 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удалённая работа». Авторы проекта считают нужным устанавливать подобный режим с помощью письменного соглашения.
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