Москва, , 12:28 — REGNUM

Ничего принципиально нового в предложении Общероссийского народного фронта (ОНФ) — разрешить штатным сотрудникам работать иногда удалённо — нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова, к. э. н. Фарида Мирзабалаева.

«Речь идет о работающих специалистах, а не о найме дистанционных работников, организации фрилансерства, внесении изменений и поправок в статью о запрещении заемного труда. В современных условиях весь мир активнее использует различные гибкие формы организации труда», — отметила эксперт.

В Трудовом кодексе РФ четко расписаны вопросы регулирования дистанционной занятости (Статья 312.1, Статья 312.2, Статья 312.3). В современной экономике ряд специалистов давно работают по гибким графикам — программисты, дизайнеры, бухгалтеры, журналисты и т. д. Гибкие графики работы активнее используют квалифицированные работники, имеющие опыт и навыки для самостоятельной работы.

Письменные соглашения о временной удаленной работе могут, с одной стороны, упорядочить временную занятость, с другой, затруднить возможность получения данного соглашения и внесения дополнительных ограничений для работников.

«Работодатель и наемный работник подстраиваются под реалии сегодняшних дней. Такой подход имеет свои плюсы и минусы. Так, например, удаленная работа позволяет обеспечить лучший баланс между семьей и работой; больничные по уходу перестанут нарушать четко запланированный график ведения работ; возможен независимый выбор месторасположения жилья; сократятся транспортные и временные затраты; и т. д.», — пояснила Мирзабалаева.

Однако, по её мнению, может снизиться уровень социальной защищенности работника в связи с затруднением объединения работников в профсоюзы, усложнится развитие корпоративной культуры, высок риск уменьшения производительности труда и т. д.

«Еще один аспект. Какую роль будут играть данные письменные соглашения при организации труда зарубежными работодателями? Как быть с утечкой умов? Масса вопросов. Необходимо внесение в Трудовой кодекс РФ новых поправок по отношению к зарубежным работодателям», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОНФ предложили разрешить штатным сотрудникам работать удалённо, предложив ввести в гл. 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удалённая работа». Авторы проекта считают нужным устанавливать подобный режим с помощью письменного соглашения.

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