Воронеж, , 12:18 — REGNUM

Стоимость хлеба, как белого, так и черного, в Воронеже значительно увеличилась за последние две-три недели, передает корреспондент ИА REGNUM. Рост был не резким: в некоторых магазинах цену поднимали на полтора-два рубля в неделю.

«Цены на хлеб стали медленно расти примерно с начала июля — после того, как произошел рост на услуги ЖКХ и появились слуги о повышении платы за проезд. Понемножку, понемножку. Сегодня даже маленькая «городская» булка стоит почти 20 рублей», — говорит продавец одного из воронежских магазинов.

В магазине формата «у дома» одной из торговых сетей стоимость буханки хлеба «Украинский» производства одного из местных хлебозаводов составляет 34 рубля, тогда как ещё в середине июля он стоил 28 рублей. Популярные батоны «К чаю» того же производителя стоят 27,5 рублей против 23 рублей.

«Городские» булки подорожали с 13 рублей сразу до 17 за штуку, а в некоторых магазинах цена достигает 19,5 руб. Цена на «Кольцовский» батон выросла в отдельных магазинах до 40 рублей, тогда как в середине июля он стоил 32 рубля.

Производители, понимая, что по таким ценам буханка хлеба — слишком дорогое удовольствие для пенсионеров, вводят новации. Теперь в воронежских магазинах теперь можно купить хлеб, упакованный не только по «половинкам» (цена составляет от 14 до 20 рублей, в зависимости от производителя, вес — около 370 граммов), но и даже небольшими кусочками, весом не более 200 грамм. Цена за такой «фрагмент» хлеба составляет около 8 рублей.