Грозный, , 12:11 — REGNUM

В Чечне завершается уборочная страда. Сельскохозяйственные предприятия республики уже убрали зерновые культуры с площади более 93 тыс. га, масленичные — с площади 5,6 тыс. га. Как отмечают в минсельхозе, в 2019 году показатели по урожайности и валовому сбору в Чечне значительно ниже, чем в предыдущие годы.

«Связано это с гибелью озимых и значительной части яровых культур по причине продолжительной засухи, длившейся с осени прошлого года», — сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Как пояснили аграрии, на будущем урожае пагубно отразились дефицит осадков и высокие дневные температуры воздуха. При этом значительная часть посевов погибла, а на сохранившейся площади получена низкая урожайность зерна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Чечни рассчитывают на помощь федерального центра. В настоящее время проведена работа по оценке ущерба сельхозпроизводителям и направлены материалы в ФГБУ «Россельхозцентр».

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