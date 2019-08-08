Тюмень, , 12:24 — REGNUM

В Тюменской области за январь-май 2019 года внешнеторговый оборот составил $1,64 млрд. Из них $1,1 млрд — это экспорт, а импорт импорт составил $ 518,2 млн рублей. Положительное сальдо внешней торговли составило более $609,3 млн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Основные экспортные поставки осуществлялись в 90 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные экспортёры — Нидерланды, Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Бельгия, Финляндия, Германия, Белоруссия, США и Латвия.

Основные страны импортеры — Германия, Южная Корея, Италия, США, Франция, Бельгия.

Отмечается, что в 2018 году в Тюменской области увеличились объёмы поставок машин, оборудования и транспортных средств на 93%, на 33% химической промышленности, каучука, топливно-энергетических товаров на 26%. Наибольшие объемы в экспортных поставках составили топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. Они осуществлялись в основном за счет крупных производств, таких как Антипинский НПЗ и СИБУР Холдинг.

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Тюменской области в 2018 году увеличился на 11% и составил $ 5,27 млрд, где экспорт — $3,75 млрд, импорт — $1,51 млрд.

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