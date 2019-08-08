Хошимин, Вьетнам, , 11:47 — REGNUM

Сотрудники южнокорейских предприятий провели во Вьетнаме консультации по вопросам экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству страны.

По их словам, 7 августа представители 21 южнокорейской компании провели в Хошимине консультации по вопросам экспорта морепродуктов, сумма которых оценивается в 26,6 млрд вон (~$21,87 млн).

Известно, что на данном мероприятии приняли участие около 70 импортеров из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

В рамках данных консультаций три компании подписали экспортный контракт на сумму 1,93 млрд вон (~$1,58 млн).

«Мы намерены сконцентрировать внимание на экспорте морепродуктов, который ранее был сосредоточен на США, Японии и Китае, в страны АСЕАН, чтобы увеличить объем экспорта », — сообщили представители министерства по морским делам и рыболовству.