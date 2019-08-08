Москва, , 11:42 — REGNUM

Воздерживаются от курения на работе 16% курящих жителей России. Чаще не курят на работе женщины, чем мужчины (24% против 13%). Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Николай Фешин. Женщина с сигаретой. 1917

Читайте также: Каждая пятая компания запрещает сотрудникам перекуры в рабочее время

Большинство курящих сотрудников (36%) устраивают перекуры 3−4 раза за рабочий день. Пять и более раз выходят курить 24% работников, 1−2 раза — 17%.

По словам большинства курильщиков (73%), перекур в рабочее время занимает менее пяти минут (75%). От 5 до 10 минут тратят на перекур 20%, более 10 минут — 3%.

Опрос проведён 16 апреля — 11 июня 2019 года в 189 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представители кадровых служб организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая пятая компания (21%) запрещает сотрудникам устраивать перекуры в рабочее время.

Подробнее на данную тему: Госдума может 16 июля обсудить возвращение «курилок» в аэропорты