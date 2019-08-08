Москва, , 12:01 — REGNUM

Объём экспорта электротехники из Москвы за первые пять месяцев 2019 года составил 587,7 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Основными рынками сбыта продукции стали страны СНГ, Китай и Египет.

«Несомненно, нам нельзя терять данные рынки, но мы не можем говорить о том, что они единственные. У нас есть основные векторы, над которыми нужно работать», — сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В первую очередь, речь идёт о выводе новых игроков на внешние рынки, а также расширения списка стран. Ожидается, что это позволит добиться увеличения объёмов промышленного экспорта.

Напомним, ранее одна из столичных компаний выиграла тендер на поставку тестовой партии инновационных светодиодных светильников для сети медицинских клиник Баварии.