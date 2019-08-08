Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM

Действующее законодательство не ограничивает возможности удаленной работы, это может быть оговорено в трудовом договоре, и для упорядочения ситуации нужны не поправки в законы, а большее доверие между работодателями и сотрудниками, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 8 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу о внесении поправок в Трудовой кодекс.

Удаленная работа Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители Общероссийского народного фронта предложили Министерству труда внести поправки в кодекс и регламентировать удаленную работу, добавив понятие «временной удаленной работы». Такой вид работы зачастую практикуется и сейчас, поскольку в ряде случаев удобен как работникам, так и работодателям, но действуют личные устные договоренности, и необходимо упорядочить ситуацию, чтобы избежать злоупотреблений со стороны работодателей, полагают в ОНФ.

«Текущее трудовое законодательство не мешает сотрудникам работать удаленно. Это может быть прописано в трудовом договоре. Дополнительные обстоятельства могут быть указаны в должностной инструкции.

Кроме того, есть вопрос о внутренних нормативных актах компаний. Они должны указать, как происходит учет рабочего времени того или иного сотрудника, работающего удаленно, чтобы быть способными объяснить ситуацию в случае проверки. Но и по этому пункту действующее законодательство не создает препятствий.

Здесь скорее проблема доверия, чем нормативная проблема. И работники, и работодатели опасаются быть обманутыми. Полагаю, что здесь нужно не вносить в Трудовой кодекс новые инструменты, а более эффективно использовать уже имеющиеся, потому что их вполне достаточно», — отметила Елена Кудрявцева.