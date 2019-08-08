Минск, , 11:40 — REGNUM

Белорусская сторона завершила размещение двух выпусков государственных облигаций на 10 млрд российских рублей на финансовом рынке России. Деньги поступили на счет белорусского министерства финансов, сообщил 8 августа замминистра финансов Андрей Белковец.

Речь идет об облигациях серий 03 и 04. Общий объем выпуска составил 10 млрд российских рублей, тогда как сумма заявок превысила 45 млрд российских рублей. Различные инвесторы подали более 60 заявок.

«Совокупный спрос на облигации в 4,5 раза превысил ту сумму, которую мы хотели занять», — приводит слова Белковца БелТА.

Нерезиденты РФ приобрели 7% гособлигаций, 93% приобрели российские инвесторы. На долю физических лиц пришлось 15% облигаций, юридических лиц — 78%.

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