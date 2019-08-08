Киев, , 11:44 — REGNUM

Грядущей зимой на Украине целые города и области могут остаться без природного газа, если Россия полностью прекратит транзит газа и не будет поддерживать давление в украинской газотранспортной системе. Об этом 8 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Если контракт не будет подписан и через территорию Украины не будет транзита, то в нашей мощной газотранспортной системе резко упадет давление… У Украины есть газ собственной добычи, у Украины есть кое-какие возможности подъема газа из хранилищ. Но для того, чтобы обеспечить нужное давление, чтобы этот газ дошел до потребителя на всей территории Украины, скорее всего, собственного газа не хватит. По крайней мере, мне известны такие оценки технических специалистов», — заявил бывший чиновник.

По его словам, это худший вариант, с которым может быть связано неподписание контракта на транзит с Россией — «возможно, что целые регионы, города, не вся Украина, но значительная часть, может оказаться без газа и централизованного отопления».

Кроме того, Суслов напомнил, что в случае отсутствия транзита российского газа Киев лишится ежегодной прибыли порядка 3 млрд долл, что приведет к резкому ухудшению социальной обстановки.

«Почти неизбежно это приведет к девальвации гривны и росту цен на весь импорт, и вообще на все», — добавил бывший министр.

ИА REGNUMнапоминает, что в начале августа секретарь Совнацбеза Украины Александр Данилюк заявил, что Украине важно сохранить транзит российского газа и в следующем году, поскольку это «не только ежегодные поступления в размере 3 млрд долларов за транзит газа, но также это важно для функционирования газотранспортной системы и важно как геополитический вопрос». Чиновник предполагает, что переговоры с Россией по этому вопросу возобновятся после формирования в Киеве нового правительства и назначения министра энергетики, который будет отвечать за эти переговоры. Вместе с тем Данилюк отметил, что Киев готовится и к худшему варианту, т. е. полному прекращению транзита.

Согласно официальным данным Киева, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июле 2019 года составил 53,19 млрд кубометров, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нынешний контракт на транзит российского газа через территорию Украины, заключенный еще 10 лет назад правительством Юлии Тимошенко, заканчивается в последние дни 2019 года.