Анкара, , 13:34 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что амбициозный проект моста Османгази через Измитский залив является практически не имеющем аналогов в мире. По его словам, проект был введен в эксплуатацию по завершении множества этапов строительства, а с завершением его последнего 192-километрового участка, автодорога Бурса-Измир, общей протяженностью 426 километров, будет закончена. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Нас запомнят по тому, что мы после себя оставили». Он выразил надежду, что в будущем удастся объединить мост Чанаккале 1915 и лежащую на нем автодорогу Чанаккале-Текирдаг-Балыкесир с новой трассой. Турецкий лидер добавил: «Данный регион производит 64% нашего национального дохода. Этот проект, стоимостью 11 млрд долларов, только с точки зрения транспортировки топлива и экономии времени приносит почти 600 млн долларов в год». Напомним, по завершении строительства мост Османгази был открыт 1 июля 2016 года.