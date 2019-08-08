Киев, , 11:33 — REGNUM

Минфин Украины в последние дни резко сократил объемы размещения гособлигаций (ОВГЗ), сообщает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 8 августа.

Кредит Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, согласно открытой информации, на последних торгах 6 августа украинский Минфин продал ОВГЗ на 2,7 млрд грн, в частности, со сроком обращения 70 дней продали всего на 171,080 млн грн. под 16,49% годовых, 336 дней — на 497,392 млн грн под 16,22%, а также 1092 дня — на 1 999,843 млн грн под 16,06%. К размещению в этот раз не предлагались ОВГЗ, номинированные в долларах США и евро.

«Рекордная заинтересованность в украинских гривневых ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов в этом году позволяет выполнять план заимствований в государственный бюджет быстрее, чем планировалось. Это позволило Минфину ввести ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ на сегодняшних аукционах, тем самым концентрируя спрос на инструменты с длинным сроком погашения», — комментирует итоги торгов ведомство.

Экономист Александр Гончаров напоминает, что 1 августа только нерезиденты купили ОВГЗ на 12,7 млрд грн, увеличив свои портфели до рекордных 86,4 млрд гривен. Эксперт отмечает, что в целом, по данным НБУ, в обращении находятся ОВГЗ на 803,403 млрд грн (!), из которых валютные ОВГЗ в долларах в эквиваленте составляют 96,220 млрд грн, в евро — 12,109 млрд гривен.

«Безусловно, при всем своем определенном позитиве для активизации украинского фондового рынка, на практике этот колоссальный объем заемных средств, который уже давно проели, приведет не только к оживлению бизнес-среды на нашем финансовом рынке, но и к очень серьезному ухудшению ситуации по обслуживанию и погашению ОВГЗ. Хуже всего то, что реальная экономика Украины, способная на полученные заемные деньги от размещения гособлигаций создавать новые источники дохода для наполнения госбюджета, к сожалению, так и не создана», — комментирует эксперт.

Между тем, 7 августа Государственное бюро расследований сообщило о расследовании дела относительно того, что в 2017—2018 годах в результате сомнительных операций с ОВГЗ более 400 физических лиц получили инвестиционный доход на сумму более 1 млрд 55 млн грн.