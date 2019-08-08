В магазинах Саратова стоимость буханки пшеничного и ржаного хлеба одинакова и составляет 26 рублей. Батоны продаются двух основных видов: большой «Нарезной» стоит 34 рубля, поменьше «Столовый» — 24−26 рублей.
В Госдуме предупредили о политических потрясениях из-за роста цен на хлеб
Рост цен на хлеб исторически приводит к политическим последствиям, отметили в Госдуме.
«Подобные вещи зачастую приводят к росту социальной напряженности и политическим потрясениям. Мы это хорошо знаем по концу 80-х — началу 90-х годов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
В Казани в сетевых магазинах можно приобрести хлеб по цене ниже средней по городу, но его вес, зачастую, будет меньше. Так, за хлеб «Нарочанский заварной в нарезке» весом 300 г просят 22,29 рубля, за хлеб «Савиновский» (400 г) — 26,99 рубля. Булка «Деревенского» весом 650 гр стоит 28 рублей.
В гипермаркете «Ашан» подмосковного Красногорска хлеб «Французская булка» стоит 23 рубля; хлеб «Кукурузный» — 59 рублей; мини-багет — 9 рублей.
В столице Республики Алтай — городе Горно-Алтайске — в сетевых магазинах белый хлеб весом 400 граммов стоит от 24 рублей. Есть и так называемый «социальный» хлеб с отрубями, который также весит 400 граммов, но продаётся по 11,90 рубля за булку. Он пользуется спросом среди населения. Цена за хлеб в сетевом магазине с собственной пекарней может достигать до 40 рублей за небольшую булку (бездрожжевой — порядка 39 рублей). В крупном пригородном селе Майма бородинский хлеб в магазине с собственной пекарней стоит порядка 30 рублей, тот же, но в нарезке — 32 рубля.
Новгородстат зафиксировал незначительный рост цен на хлеб за неделю
В Новгородской области, по данным Новгородстата, цены на хлеб за неделю — с 29 июля по 5 августа — выросли, но незначительно: менее одного процента.
В Нижнем Новгороде на 5 августа 2019 года Нижегородстат даёт следующие данные: хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 43,7 рубля/кг, что на 1,7% выше, чем неделей ранее, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 53,87 рубля/кг, что, наоборот, на 2,2% ниже цен за предыдущую неделю.
В Приморье цена на хлеб превысила 50 рублей
В Приморье стоимость отдельных сортов хлеба преодолела психологическую планку в 50 рублей. Стоимость наиболее распространённого «Подольского» хлеба составляет от 35 до 40 рублей. Бюджетные варианты имеют цену от 19 рублей, но не обладают требуемыми вкусовыми качествами.
На Урале в одном из киосков продают подмосковный батон по 15 рублей. Ещё весной он стоил дороже — 19 рублей. Продавцы объясняют такой парадокс акцией на этот товар. Здесь же в продаже есть и нарезные батоны по 19 рублей, цены на которые за год не изменились.
В Барнауле на 7 августа стоимость хлебобулочного изделия «лепешка царская» весом 450 гр — 49,99 рубля, а за булку бездрожжевого хлеба «Богатырский» весом 400 гр просят 34,59 рубля.
В Татарии, где произошла существенная гибель урожая озимых, цены на хлеб «замерли» с весны. На 22 апреля 2019 года в Казани за хлеб ржаной и ржано-пшеничный просили 42,81 рубля/кг, а на 29 июля 2019 года — 42,87 рубля. Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов с апреля не менялась, оставшись на уровне 48,8 рубля за кг.
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