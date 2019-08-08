С января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%, сообщает Росстат.

В 2018 году рост цен на хлеб за полугодие к прошлогоднему показателю составил лишь 2,3%. При этом общая инфляция на продовольственные товары в 2019 году составила 5,8%, а на непродовольственные — соответственно, 4,2%.

Наиболее быстрым темпом из хлебобулочных изделий в 2019 году растут цены на хлеб из ржаной муки. По состоянию на 5 августа 2019 года к концу декабря 2018 года рост цен на чёрный хлеб составил 5,5%, на изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 4,4%.

В абсолютном исчислении средняя цена на чёрный хлеб в июне 2019 года составила 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% выше стоимости в июне 2018 года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали за этот же период на 8,3% до 75,87 рубля за килограмм, а булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 7,4% до 49,96 рубля за килограмм.

Таким образом, согласно данным Росстата, цены на хлебобулочные изделия достигли максимальных значений с 2009 года.

Подробнее о ценах на хлеб в регионах России в трансляции ИА REGNUM.