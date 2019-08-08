Копенгаген, , 12:17 — REGNUM

Налоговые органы Дании потребовали от компании Just Eat заплатить 150 млн долларов. Датские власти считают, что именно эту сумму фирма не уплатила в процессе переноса своей штаб-квартиры в Лондон. К настоящему моменту Just Eat вернула Дании лишь 25 миллионов долларов из общей суммы. Об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Как следует из полугодового отчета, компания надеется, что в конце концов датские власти отзовут свое требование и что удастся «отделаться» маленькой суммой. В данный момент точные размеры и сроки уплаты налога обсуждаются британскими и датскими налоговыми органами.

Налоговое управление Дании (SKAT) отказалось комментировать эту ситуацию.