Токио, , 13:37 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Японии заявило, что уровень продовольственной самообеспеченности Японии упал до рекордно низких 37% в 2018. Последний раз столь низкий уровень был зафиксирован в Японии в 1993 году, когда был плохой урожай риса из-за природных катаклизмов.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в 2018 году уменьшился урожай пшеницы на 15% (по сравнению с 2017) и сои в северной префектуре Хоккайдо, где были сравнительно низкие температуры и мало солнца. Это также повлияло на объемы корма для скота и на количество самих животных. Как следствие, увеличился импорт зерновых кормов, мяса и молока из-за рубежа.