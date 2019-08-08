Нью-Дели, , 13:15 — REGNUM

Резервный банк Индии (РБИ) распорядился о снижении ставки рефинансирования на 35 базисных пунктов (0,35 процентного пункта) до 5,40%. Об этом 7 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Примечательно, что в этот раз Резервный банк Индии отошел от традиции изменять ключевую ставку на 25 б. п. Комментируя данное решение, глава РБИ Шактиканта Дас подчеркнул, что понижение ставки рефинансирования на 35 б. п. соответствует нуждам развития национальной экономики на современном этапе. Он также подчеркнул, что в традиции корректировать ключевую ставку именно на 25 б. п. «нет ничего священного».

Отметим, что Резервный банк Индии уже четвёртый раз подряд принимает решение снизить ставку рефинансирования. Таким образом, за четыре месяца ключевая ставка была понижена на 1,1 процентного пункта.