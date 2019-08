Нью-Дели, , 11:38 — REGNUM

Крупные пенсионные фонды Австралии и Канады инвестируют в инфраструктуру Индии 2 миллиарда долларов. Об этом 7 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Инвестиции Иван Шилов © ИА REGNUM

Пенсионные фонды AustralianSuper и Ontario Teachers' Pension Plan вложат по одному миллиарду долларов в National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) — индийский фонд, пользующийся поддержкой правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Каждый из фондов инвестирует в NIIF по 250 млн долларов напрямую, а также примет на себя обязательство выделить еще по 750 млн долларов для совместных инвестиций в будущие проекты. После завершения сделки общий объем средств в распоряжении National Investment and Infrastructure Fund превысит 1,8 млрд долларов, в то время как сумма средств, предназначенных для совместного инвестирования под руководством NIIF, превысит 2,5 млрд долларов. Таким образом, National Investment and Infrastructure Fund станет крупнейшим инфраструктурным фондом Индии.

Отметим, что фонд AustralianSuper является крупнейшим пенсионным фондом Австралии: в его распоряжении находится 165 млрд долларов. Объем вкладов в Ontario Teachers' Pension Planсоставляет 145 млрд долларов. Данная организация считается крупнейшим пенсионным фондом Канады, предназначенным для представителей конкретной профессии.