Улан-Удэ, , 11:02 — REGNUM

В Бурятии 8 августа прошло пленарное заседание 17-ого форума предпринимателей «Бурятия — территория международной и межрегиональной бизнес-кооперации». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в мероприятии участвуют более сотни представителей бизнес-сообщества Сибири и Дальнего Востока России, а также Монголии, Китая, Японии и Германии.

По словам участвовавшего в форуме зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина, одним из направлений нацпроектов является стимулирование и развитие экспортной деятельности.

«Одним из ключевых показателей нацпроектов является увеличение доли несырьевого экспорта к 2024 году до 10%. Также мне хотелось отметить, что у нас традиционными торговыми партнерами являются Китай и Монголия, на долю которых общий объем экспорта по разным годам приходится от 30 до 50%», — сообщил он.

Чиновник выразил уверенность, что этот форум будет способствовать укреплению взаимовыгодных экономических связей. В частности, о своей неудовлетворённости объёмом взаимной торговли, заявили представители Монголии.

«За прошедший год внешнеторговый оборот Монголии составил порядка 13 млрд долларов. Из них на Китайскую Народную Республику и Россию приходится в общей сложности 80%. При этом на Китай — 65%, а на Россию — 15%, что, конечно, мало», — отметил исполнительный директор делового совета Монголии по сотрудничеству с Россией Энебиш Оюунтэгш.

Он сообщил о переговорах по закупке в Бурятии коров симментальской породы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня практически одновременно республику посетили бизнес-миссии из Северной и Южной Кореи. При этом, если представители КНДР делали больший упор на закупке здесь товаров в основном пищевой промышленности, то южнокорейские представители — об инвестициях в туристическую отрасль на Байкале.

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