Краснодар, , 11:02 — REGNUM

Первый современный трамвай, произведенный Усть-Катавским вагоностроительным заводом для Краснодара, вышел на линию 8 августа, сообщила пресс-служба мэрии. Новый трамвай работает с сегодняшнего дня на маршруте №5 «ул. 8 Марта — ул. Солнечная». До конца года в Краснодаре на маршруты выйдет 35 новых трамваев, всего с 2019 по 2021 планируется выпустить на линию около 100 новых вагонов. Трамваи, изготовленные по заказу Краснодара, получили название «Кубань».

"С выходом на линию этого трамвая открывается новая страница в развитии общественного транспорта Краснодара. Фактически для горожан именно сегодня стартует программа самого масштабного его обновления в современной истории города. За три года мы получим порядка 100 новых трамваев. Это новая техника, где много самых разных опций, которых не было в транспорте раньше», — сказал глава города Евгений Первышов.

Новый трамвай оборудован системой кондиционирования мощностью 36 кВт с режимом «тепловая завеса» при отрытых дверях, которая обеспечивать комфортный микроклимат в салоне при температурах наружного воздуха до +45 °С. При закрытых дверях в летнюю жару в вагоне должна поддерживаться температура около 23 градусов. Трамваи низкопольные, а потому будут удобны для маломобильных граждан. Двери в новом трамвае открываются адресно — на каждой двери есть кнопка открытия двери, установлены радиоинформаторы для инвалидов по зрению и площадка для инвалидных колясок, доступен бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет и даже установлены розетки и USB-разъемы для зарядки техники.