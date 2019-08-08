Москва, , 11:02 — REGNUM

Объём чистой прибыли группы «Евраз» по итогам работы в первом полугодии 2019 года составил $344 млн (22,4 млрд рублей), что на 70% ниже показателя в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

Вместе с тем консолидированная выручка группы в январе-июне 2019 года составила $6,1 млрд (около 400 млрд рублей), что на 3,2% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

«Мы закончили первое полугодие с достаточно хорошими результатами, чему способствовали позитивные тренды на наших ключевых рынках», — отметил президент «Евраза» Александр Фролов.

Ранее в холдинге сообщили об увеличении в первом полугодии производства стали.

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