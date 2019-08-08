Хараре, , 11:08 — REGNUM

Главная оппозиционная партия Зимбабве, выступающая против экономической политики правительства страны, на следующей неделе планирует провести уличные демонстрации. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Журналисты отмечают, что южноафриканское государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива и хлеба, а также страдает от 18-часовых отключений электроэнергии. Перебои в подаче электроэнергии угрожают горнодобывающему и промышленному производству продукции.

Оппозиционное «Движение за демократические перемены» (MDC) проведет марши в столице 16 августа, выступая против коррупции, безработицы, нехватки электроэнергии и топлива, а также ухудшения экономической ситуации, говорится в заявлении партии.

«Национальные проблемы являются результатом кризиса управления и легитимности, возникшего в первую очередь из-за спорных выборов в июле 2018 года», — сказал секретарь организации Амос Чибая.

Чибая добавил, что после марша на следующей неделе демонстранты представят петицию в парламент.

Люк Тамборинека, заместитель пресс-секретаря MDC, подтвердил, что партия уведомила полицию, добавив: «Мы надеемся, что полиция позволит нам реализовать наше конституционное право».

Последний массовый протест в Зимбабве, организованный Главным профсоюзом страны в январе против резкого повышения цен на топливо, был подавлен армией, в результате чего погибло более десятка человек.