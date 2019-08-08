Симферополь, , 10:57 — REGNUM

В Первомайском районе Крыма реконструируют старые и пробурят новые водозаборные скважины, чтобы направить 0,6 млн куб. метров воды на полив 300 га угодий. Об этом ИА REGNUM 8 августа сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК.

«Ввод в эксплуатацию Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского водоводов гарантированно обеспечит высвобождение из Тайганской оросительной системы около 30−40 млн куб. метров, а в водные годы — до 60−80 млн куб. метров воды, ранее направлявшейся для коммунальных нужд Керчи и Феодосии», — отметили в министерстве.

По данным минсельхоза РК, это обеспечит возможность гарантированного полива на площади до 40 тысяч гектаров в семи районах полуострова: Белогорском, Нижнегорском, Советском, Первомайском, Джанкойском, Кировском и Ленинском».

Как сообщало ИА REGNUM, для решения задач по расширению орошаемых земель в Бахчисарайском районе Крыма планируют построить насосную станцию на реке Альма.

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