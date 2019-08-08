Нижний Новгород, , 10:54 — REGNUM

Гарантирующий поставщик электроэнергии Нижегородской области — ПАО «ТНС энерго НН» в августовских квитанциях напомнил нижегородцам о долгах. В реестре должников оказалось более 21 тыс. потребителей. Их общий просроченный долг превышает 42 млн рублей. ПАО напомнило должникам, что при неоплате может полностью ограничить подачу электроэнергии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу общества.

Всего в реестре неплательщиков 21 134 потребителя, чей долг превышает двукратный норматив потребления. Собственникам квартир и жилых домов, которых в реестре 21 047, дали 20 дней на то, чтобы они полностью погасили задолженность. 87 владельцам садовых домов, хозпостроек и гаражей дано десять дней.

«В случае неоплаты в отношении должников может быть введён режим полного ограничения подачи электроэнергии», — отметили в ПАО.

Напомним, ПАО в регионе обслуживает свыше 39 тыс. юрлиц и свыше 1,2 млн физлиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области с 1 июля 2019 года тариф на электроэнергию в среднем увеличился на 2%. Например, для жителей городов одноставочный тариф вырос на 7 копеек.

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