Москва, , 10:49 — REGNUM

Дизайнеры из Москвы представят коллекции сезона весна — лето 2020 на Неделе моды в Париже, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

По информации департамента, впервые столица реализует проект MODE: MOSCOW, по которому московские дизайнеры в формате шоурума покажут коллекции международной прессе, инфлюэнсерам и байерам.

Сбор заявок проходил с мая по июнь 2019 года, интерес к такому сотрудничеству проявили свыше 70 брендов. Из 20 лидеров был сформирован список участников, а также был создан резервный список.

«Тем, кто станет участником проекта, город полностью компенсирует затраты на логистику, застройку, аренду выставочной площади, а также организацию встреч для поиска партнеров», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Московский шоурум в Париже будет работать с 23 сентября по 1 октября.